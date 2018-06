Schüler dürfen Pausenhof gestalten

Anzeige

Hinter jeder guten Schule steckt auch ein tatkräftiger Förderverein. Das belegte die Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen des jungen Fördervereins der Heddesheimer Karl-Drais-Gemeinschaftsschule. Gleich zu Beginn lobte der Schulleiter Jens Drescher die „Erfolgsgeschichte des Fördervereins“ und bezog sich dabei vor allem auf die „beachtliche Mitgliederzahl“. Diese liegt nach Gründung des Vereins vor etwa zwei Jahre momentan bei 69 Personen.

Auch der Kassenbericht sprach für sich. Der Förderverein hat gut gewirtschaftet, wie die knapp 6000 Euro zeigen, die zurzeit für die Förderung von Schülern und Bildung zur Verfügung stehen. Die Mittel bleiben selbstverständlich keinesfalls ungenutzt. In einer angeregten Diskussion kamen schnell Vorschläge zur Verwendung des Budgets. Besonders große Zustimmung erhielt dabei die Idee des stellvertretenden Schulleiters Robert Rodenberg. Dieser möchte für Schüler „einen Anreiz setzen, voranzukommen“. Jedes Jahr sollen besondere Leistungen von Schülern jeder Klassenstufe belohnt werden. Dabei soll nicht nur auf die schulischen Leistungen, sondern auch auf das soziale Engagement der Kinder Wert gelegt werden. Als Preise bieten sich insbesondere die Bildungsfahrten des Instituts für Jugendmanagement (IJM) an, welche den Schülern einmalige Erfahrungen bieten sollen.

Wer gut lernen können will, braucht erholsame Pausen in einer schönen Umgebung. Dieser Gedanke findet auch im Förderverein großen Anklang. Ein besonders durch Gabriele Busch getragenes Projekt soll es bald den fünften Klassen ermöglichen, ihren Pausenhof selbst zu gestalten. Geplant sind zahlreiche Sitzgelegenheiten, ein Sonnensegel und ein Schachbrett in Lebensgröße. Die benötigten Mittel dafür wurden nun vom Förderverein einstimmig bewilligt.