Schüler machen eifrig sauber

„Diese Glasscherbe habe ich eben dahinten gefunden“, erzählt die sechsjährige Adina entsetzt. Sie ist eine der Schülerinnen und Schüler der Klassen 1a und 1d der Hans-Thoma-Grundschule Heddesheim, die bei ihrem Projekttag mit Feuereifer Müll aufsammeln.

Dabei haben die Kinder zugleich Gelegenheit, ihr im Unterricht erworbenes, theoretisches Wissen in Sachen Abfall ganz praktisch zu ergänzen. Denn Ende Januar war eine Müllberaterin in der Klasse, danach haben die Schüler einen „Müllroboter“ geschaffen. Finley erklärt, dass der „Robby-Roboter“ aus Abfällen gebaut wurde. Dazu wurden beispielsweise Eierschachteln, Joghurtbecher und andere Dinge, die üblicherweise in der Tonne landen, zusammengebastelt. „Der kann sogar aus dem Arm schießen und Müll in Erde verwandeln.“, beichtet der Schüler stolz. Für die Klassenlehrerinnen Anja Dehnen und Ursula Fritz-Klump geht es bei dem Projekt um Nachhaltigkeit. Wenn die Kinder schon in der ersten Klasse mit dem Thema vertraut gemacht werden, haben sie einen Anreiz, selbst weniger Müll zu produzieren, so die Idee.

Tägliche Praxis

Der tägliche Umgang mit der Problematik wird schon im Klassenzimmer praktiziert. Da steht eine grüne Tonne für Plastikabfälle, das Papier kommt in die graue Tonne, und es gibt ein Behältnis für den Biomüll. Papier stellt in der Schule den höchsten Anteil am Müll.

Auf ihrem Weg zu den Spielplätzen in den Gänsgräben und am Minigolfplatz haben die Kinder nach Leibeskräften Abfall aufgesammelt. Alle hatten Handschuhe an. Nele zeigt in ihren Beutel: „Ganz viele Zigarettenkippen, Flaschendeckel aus Kunststoff, Papiertaschentücher und ein Stück einer Silvester-Rakete“ hat sie mit ihrem Team aufgelesen. Nico fand eine Ölflasche und eine Kunststoffflasche, in der Spülmittel war. Alles kam in den großen Sack auf dem Bollerwagen. Der Fahrradrahmen und das Rohrgestell eines Gartenstuhles werden von den Mitarbeitern des Bauhofs abgeholt. „Mit dieser Aktion können wir den Kindern die Augen öffnen. Was sie in der Theorie gehört und gesehen haben, konnten sie in der Praxis nachvollziehen“, sagt Ursula Fritz-Klump. Wolfgang Unverricht, der Leiter des Heddesheimer Bauhofs, dankte den Schülern und Lehrerinnen für ihren Einsatz und hatte eine kleine Stärkung für alle dabei. diko

