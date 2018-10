Schützen bestehen Premiere bei Wellfleischessen

Dieter Kolb

Auch wenn der Kerweplatz jetzt in der Dorfmitte ist, am Kerwemontag, dem höchsten Nationalfeiertag der Heddesheimer, strömen die Bürgerinnen und Bürger in die Nordbadenhalle. „Es freut mich, dass der Zustrom auch in diesem Jahr mit der veränderten Situation so groß ist wie in der Vergangenheit“, sagte ein zufriedener Bürgermeister Michael Kessler.

Bei ihrem ersten Einsatz als Veranstalter erhielt die Schützengesellschaft Heddesheim viel Lob. „Wir waren schon etwas nervös. So eine Nummer mit mehreren hundert Besuchern zu stemmen, ist nicht einfach“, sagte der Vorsitzende Markus Hildebrand. Die 33 Helfer hatten gegen 13 Uhr bereits 150 Kilogramm Wellfleisch, 130 Kilogramm Sauerkraut und 1000 Bratwürste an die Kerwefreunde verkauft. „Die Resonanz der Gäste war positiv, das freut uns natürlich“, erzählte Hildebrand. Als Gastgeber war es Michael Kessler wieder gelungen, neben der Heddesheimer Bevölkerung auch zahlreiche Kollegen und Ehrengäste in die Nordbadenhalle zu lotsen. Der Ladenburger Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck ließ es sich in der Nachbargemeinde schmecken. Kessler begrüßte Michael Düpmann von der VR Bank und dessen Kollegen Stefan Kleiber von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, Ralph Franke von den Stadtwerken Viernheim und zahlreiche Vertreter von Ämtern, mit denen die Gemeinde eng zusammenarbeitet. Es kamen ehemalige Kollegen Kesslers, aber auch die amtierenden Bürgermeister aus den Umlandgemeinden wie Andreas Metz (Ilvesheim), Hansjörg Höfer (Schriesheim), Stefan Schmutz (Ladenburg) und Jürgen Kirchner (Hemsbach). „Hier ist die Gelegenheit, sich auf einer anderen Ebene zu treffen und sich auszutauschen“, meinte Kessler, der sich auch freute, dass Pfarrer Matthias Stößer erstmals in der Nordbadenhalle die Heddesheimer Kerwe mit Diakon Tomas Knapp zusammen erlebte.

Die Kerweborscht mit dem Kerwebräutigam und Kerweparre ließen immer wieder – auch wenn sie die entführte Kerweschlumbel vermissten – ihren Schlachtruf erklingen: „Wem ghehrt die Kerwe – Unser!“ Sie hatten ihre helle Freude daran, dass der Kerweplatz nach 48 Jahren wieder mittendrin liegt. Wie sagte ein Besucher auf dem Kerweplatz: „Jetzt iss da Kerweplatz widda do, wua hieghehrt, mitte in da Gemoind.“

