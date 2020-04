Schularbeit am Wegesrand

Am Ostersonntag sieht man auf dem Radweg zwischen dem Pfenning-Logistik-Gelände und dem Moosshof viele Fußgänger und Radler. Hier zwischen den Feldern genießen sie den Frühsommer mit Blick auf die nahe Bergstraße. Zwei junge Wanderer fotografieren am Parkplatz das gelbe Schild, auf dem in großen schwarzen Buchstaben „Umfrage“ steht. Aufgestellt hat es die siebzehnjährige Schülerin Victoria Hornung.

Sie bittet die vorbeikommenden Menschen um Unterstützung für ihre Seminararbeit zum Thema „Nachhaltiges Konsumverhalten“. Für sie wäre es super, wenn sich die Passanten etwas Zeit nehmen würden, um ihren Fragebogen auszufüllen.

Umfrage bei Passanten

„In drei Minuten sind die Fragen beantwortet“ sagt die Schülerin. Der Fragebogen diene als eigene, wissenschaftliche Untersuchung einer Seminararbeit und sei nur gedacht für schulische Zwecke. „Die Bearbeitung erfolgt anonym“, versichert Victoria Hornung.

Sie empfiehlt den QR-Code mit dem Handy abzuscannen, den Bogen auszufüllen und anonym abzuschicken. Auch eine Mailadresse hat sie angegeben. Darunter steht noch, dass sie auf viele Teilnehmer hoffe, die ihre Arbeit unterstützen. Ursprünglich geplant war eine persönliche Umfrage auf Bio- und Supermärkten, doch die fiel den Beschränkungen durch die Corona-Pandemie zum Opfer. Von der Schülerin angesprochen, erklärt sie dem Reporter dieser Redaktion ihre missliche Lage und ihren Plan, die Arbeit auf diese Weise doch noch umsetzen zu können.

Wer sich darauf einlässt, bekommt zwölf Fragen gestellt. „Wie hoch ist der Anteil an Bio-Produkten an Ihrem Einkauf“, heißt eine, und „Kaufen Sie saisonal“, eine andere. Die Jugendliche will noch wissen, ob die Menschen bei Bauernmärkten oder Hofläden einkaufen. Wichtig ist ihr auch weitere Kriterien: „Hängt ihre Produktwahl vom Preis des Produkts ab“ oder, „Sind sie bereit für Bio-Produkte mehr zu zahlen?“.

Gefragt wird auch nach der Meinung der Verbraucher zu Bio-Marken oder „Wie sehr beschäftigen sich die Kunden mit Ihrem Einkauf?“ Man kann auswählen zwischen vier vorgegebenen Antworten, hat aber auch die Möglichkeit, Bemerkungen und Erläuterungen hinzuzufügen.

„Am Morgen des Ostersonntags habe ich das erste Exemplar als „Aufmerksammacher“ an unserem Parkplatz-Ständer befestigt“, berichtet der Teenager. Ihre Hoffnung, dass ein paar Spaziergänger oder Radler teilnehmen, wurde erfüllt. „Ich war superpositiv überrascht, dass bereits nach den ersten Tagen einige Personen teilgenommen haben“, sagt die Schülerin, die die 11. Klasse des Privatgymnasiums in Weinheim besucht.

Nun ist sie gespannt, wie die Resonanz nach der Veröffentlichung im „MM“ sein wird. „Weitere Aushänge sind geplant“, sagt Victoria, und sie glaubt daran, auf diese Weise weitere Teilnehmer gewinnen zu können. Wer sie unterstützen will, bekommt den Fragebogen auch zugeschickt. Interessierte können sich dazu unter der Mail-Adresse victoria.hornung@privatgymnasium-weinheim.de melden.

