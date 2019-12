Schule: Altbau soll Schritt für Schritt saniert werden

An der Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim gibt es derzeit ein bauliches Alt-Neu-Gefälle: hier ein top-moderner Neubau, dort ein Altbau aus dem Jahr 1958. Schritt für Schritt soll dieser sogenannte Riegelbau in den kommenden Jahren saniert werden. 2020 geht es zunächst bei den Sanitärbereichen, also insbesondere den Schülertoiletten, los. Größtenteils stammen diese noch aus der Bauzeit des Schulhauses, heißt es in den Unterlagen zur Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 12. Dezember. Dann können die Räte zunächst die Ingenieurleistungen für die geplante Erneuerung vergeben. Sitzungsbeginn ist um 17 Uhr im Bürgerhaus (3. OG).

Wie sich das laufende Haushaltsjahr bis Ende November entwickelt hat, wird Bürgermeister Michael Kessler den Räten in einem finanzwirtschaftlichen Zwischenbericht darlegen. Auf der Tagesordnung steht außerdem eine Erhöhung des Essenspreises für die Ganztagskinder im Kommunalen Kindergarten. Aktuell zahlen sie eine Pauschale von 2,50 Euro, die letzte Anpassung datiert laut den Sitzungsunterlagen aus dem Jahr 2015.

Schon damals sei der Beitrag allerdings nicht kostendeckend gewesen, schreibt die Verwaltung. Das verschärft sich im kommenden Jahr, wenn der Erweiterungsbau in Betrieb genommen wird und 30 Ganztagskinder neu hinzukommen. Allein die Arbeitszeit der Küchenkraft werde sich dann von 12,5 auf 22,5 Stunden erhöhen. Einen Vorschlag, wie hoch der neue Essenspreis sein soll, will die Verwaltung in der Sitzung unterbreiten.

Entscheiden können die Gemeinderäte außerdem über die Anschaffung eines Elektro-Nutzfahrzeugs für den Bauhof, für das ein Kaufangebot über gut 42 000 Euro vorliegt. Etwa zehnmal so viel hat die Gemeinde für das neue Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr veranschlagt, für das am Donnerstag ebenfalls der Auftrag vergeben werden soll. An der Ausschreibung hatten sich mehrere Hersteller beteiligt. Die Auswertung der Angebote mit einem Beschlussvorschlag soll zur Sitzung in einer Tischvorlage nachgereicht werden. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019