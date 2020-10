Schwäbisches Kabarett fällt aus

Das Coronavirus macht der Kultur schwer zu schaffen. Die wegen der Hygienevorschriften von Weinheim nach Heddesheim verlegte Veranstaltung mit dem schwäbischen Kabarett von Doris Reichenauer und Petra Binder alias „Dui do on de Sell“ am Donnerstag, 29. Oktober, wurde deshalb abgesagt. Wie Veranstalter Franz Kain von der Agentur Voice Art mitteilt, hätte die deutlich größere Halle mit den neuen Abstandsregeln nicht ausgereicht. „Wir hoffen sehr, dass die weiteren Veranstaltungen mit Lisa Fitz und Bodo Bach stattfinden können“, sagte Kain. Dies hänge allerdings von der weiteren Entwicklung ab.

Erst Mitte September hatte Kain mit einem Umzug mehrerer Veranstaltungen von Weinheim nach Heddesheim den Versuch unternommen, das Programm doch noch zu retten. Mit Michl Müller und Mundstuhl hatte das auch noch geklappt, doch eine erneute Verschärfung der Regeln machen nun einen Strich durch die Rechnung. hje

