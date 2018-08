Seepferdchen gemeistert

Anzeige

Fahrten mit dem Tretboot

Alle Kandidaten nahmen dann auch mit Stolz den Pass und das Stoffabzeichen für den Badeanzug oder die Badehose in Empfang. Ich habe im Hallenbad in Neckarau einen Schwimmkurs gemacht und dann mit meiner Mama geübt“, erzählte die siebenjährige Alina voller Freude.

Jeweils 25 Kinder bewarben sich um das Jugendschwimmabzeichen in Bronze und in Silber. Diese Abnahme fand im Badesee statt. Hier war von den Anwärtern gefordert: Ein Sprung ins Wasser und mindestens 200 Meter Schwimmen in höchstens 15 Minuten. Danach musste mit der bloßen Hand Sand an die Wasseroberfläche befördert werden. Bei dem Silbernen Abzeichen war die Strecke 400 Meter lang und die Höchstzeit 25 Minuten. Dazu kam eine zehn Meter lange Strecke, die getaucht werden musste. Auch hier gab es nur erfolgreiche Teilnehmer.

Außerdem bot das DLRG-Team für die Kinder Fahrten mit dem Tretboot an, nach der Bojenkette stiegen die Kids dann um ins Motorboot und fuhren bis zum Ende des Sees. Michael Haas und seine Mitglieder waren sehr zufrieden. „Die Kinder waren mit Begeisterung bei der Sache und fühlen sich jetzt sicherer“. Haas zeigte sich auch begeistert von der Wachhütte, die in diesem Jahr aufgebaut wurde. „Hier treffen wir uns, sitzen nicht alleine auf dem Turm, haben aber den gesamten Badesee im Blick“.

„Das war nicht schwer“

Die neunjährige Amelie kam aus dem See und hatte noch etwas Sand in den Händen. „Das war nicht schwer“, stellte sie erleichtert fest und lobte die freundlichen Damen und Herren des DLRG, „die sind wirklich alle sehr freundlich und hilfsbereit“. Lukas, 11 Jahre, aus Leutershausen kommt öfter nach Heddesheim. „Im See ist es viel toller als in einem Schwimmbad“, sagte er und freute sich über die Erringung des silbernen Schwimmabzeichens. diko

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.08.2018