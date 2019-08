Seepferdchenabgelegt

Seepferdchen, Bronze- und Silberabzeichen, Wasserrutsche und Motorboottour – die DLRG hatte am Heddesheimer Badesee einiges zu bieten. Während schon fleißig die Vorbereitungen für das Konzert am Abend liefen, lud die DLRG die Kinder im Rahmen der Ferienspiele ein. „Den einen Tag, den ballern wir jetzt durch“, lachte Vorsitzender Michael Haas. Die Mitglieder hatten nämlich einen straffen Tagesplan – nach dem Kinderprogramm folgten Grillen, Absichern und Sanitätsdienst beim Sommerfest.

Drei Kinder bestanden stolz das Seepferdchen. Im Nichtschwimmerbecken mussten sie ins Wasser springen und bis ans andere Ende schwimmen. Die Eltern standen am Rand und fieberten mit während Kerstin Schikorra, Leiterin der Abteilung Ausbildung, den Kleinen Ratschläge gab. „Lass den Kopf über Wasser und mach die Arme lang, dann brauchst du nicht so viel Kraft“, half sie Selina weiter. Auch das Tauchen nach einem Ring haben alle mit Bravour gemeistert und stolz nahmen sie ihr Abzeichen entgegen.

Strahlende Augen

Für die Größeren ging es in den See. Zwei Schüler schwammen die 200 Meter lange Strecke bis zur blauen Boje für das Bronze-Abzeichen. Vier nahmen die doppelte Strecke für das Silber-Abzeichen auf sich. Der Sprung vom Sprungturm oder Beckenrand wurde ganz pragmaisch auf das Tretboot verlegt und statt nach einem Schwimmring wurde nach Sand auf dem Grund getaucht. Man müsse sich eben nur zu helfen wissen, wenn man nicht in einem Hallenbad ist, erklärte Michael Haas.

Diesen Ratschlag nahmen sich auch die Helfer bei der Wasserrutsche zu Herzen. Die DLRG-Mitglieder gruben eine Kuhle in den Sand, in welche die selbstgebaute Rutsche gelegt wurde und schon konnte es losgehen. Beim Motorbootfahren stieg der Andrang im Laufe des Mittags immer mehr an. „Ruft ganz laut: Leinen los“, wies Tobias Johe an, bevor das Boot ablegte. Bis zur weißen Boje, die die tiefste Stelle des Sees markiert, durfte gefahren werden. Obwohl einigen beim Einsteigen anzusehen war, dass ihnen die Fahrt mit dem Boot nicht ganz geheuer erschien, kamen alle mit strahlenden Augen zurück. tbi

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.08.2019