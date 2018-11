Seit Februar Engel gebastelt

Bewundernd steht Gertrud Frohburg vor dem mit weihnachtlichen Artikeln voll beladenen Tisch. Gerade hat die Heddesheimerin einen Korb mit Brombeer- und Quittengelee ins evangelische Gemeindehaus gebracht – als Spende für den großen Adventsverkauf der Kirchengemeinde am kommenden Samstag. „Unsere erste Marmelade“, freut sich Organisatorin Sieglinde Laub und dankt der Spenderin herzlich.

Bis Samstag werden sicherlich noch weitere selbst gemachte Köstlichkeiten hinzukommen für den Basar, dessen alljährliche „Verkaufsschlager“ in diesen Tagen im Gemeindehaus entstehen. Mehr als zehn fleißige Helferinnen sind dort in wechselnder Besetzung von früh bis spät am Werk und binden das von Bürgern gespendete frische Grün zu schmucken Kränzen und Gestecken. Ob mit Kerzen oder elektrischem Licht, mit bunten Schleifen, hübschen Figuren, Tannenzapfen und Beeren: Jedes Stück für Tisch oder Tür ist ein von den Frauen liebevoll gefertigtes Unikat. Neu im Repertoire hat die kreative Runde dieses Jahr elegante Glasgefäße, die befüllt mit Tannengrün, Zapfen und Figuren zum weihnachtlichen Hingucker in jedem Zimmer werden.

Schönes und Nützliches

„Wir kommen derzeit erst am Abend nach Hause“, erzählt Sieglinde Laub vom ebenso zeitintensiven wie geselligen Arbeitseinsatz. „Aber wir werden von Mitgliedern der Kirchengemeinde bestens mit Essen versorgt“, versichert die 76-Jährige und lacht. An diesem Mittag dürfen sich die Kranzbinderinnen mit Kürbissuppe stärken. Zwischendurch schaut mit helfender Hand immer wieder Gisela Eckel vorbei – „unsere Ideengeberin, die den Saal immer so hübsch dekoriert“, wie Laub dankbar betont.

Mindestens ebenso reichhaltig wie das weihnachtliche Kranz-Sortiment wird am Samstag ab 11 Uhr die Auswahl an selbst gefertigten Artikeln aus der Werkstatt der Montagsbastelfrauen sein. Nicht fehlen dürfen da die Gesangbuchengel – seit einigen Jahren schon „der Hit“, wie Sieglinde Laub berichtet: „Wir fangen schon im Februar mit der Produktion an.“ Weiß-goldene Engelchen aus kleinen, bemalten Tongefäßen, gehäkelte Topflappen und gestrickte Wollsocken gehören neben vielen weiteren schönen und nützlichen Geschenk- und Deko-Ideen zu den fantasievollen Ergebnissen der wöchentlichen Bastel-Treffen.

Start vor 39 Jahren

„Unsere Älteste ist über 90 Jahre alt“, erzählt Laub und freut sich, dass „alle das ganze Jahr über gemeinsam an einem Strang ziehen“. Dieses Jahr taten sie es ganz besonders für die im Frühjahr nach schwerer Krankheit verstorbene Brigitta Schmidt, ohne die sich die Frauen „ihren“ Bastelkreis zunächst gar nicht vorstellen wollten. Sieglinde Laub überzeugte die Runde vom Weitermachen: „Das habe ich Brigitta am Sterbebett versprochen“, sagt sie sichtlich bewegt. Seit es den Adventsverkauf gibt, war Schmidt in vorderster Reihe dabei – in diesem Jahr wären es 39 Jahre. „Ihr Tod war ein ganz großer Verlust für uns alle“, betonen auch die Kranzbinderinnen Ilse Riedel und Hildegard Becht. „Sie wird am Samstag von oben zu uns runter gucken“, ist sich Sieglinde Laub sicher.

Der Reinerlös aus dem Adventsverkauf (11 bis 16 Uhr, Gemeindehaus) kommt wie immer einem Projekt der Kirchengemeinde zugute. Für das leibliche Wohl ist mit Würstchen, Brötchen, Kaffee und Kuchen gesorgt – selbst gebacken und gespendet, versteht sich.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 29.11.2018