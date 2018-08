Selbstgemachtes schmeckt eben am besten

Im Rahmen des Heddesheimer Jugendferienprogramms hat das Jugendzentrum „JUST“ zum Hot-Dog-Kochen eingeladen. Die Zubereitung ist einfach und in kurzer Zeit erledigt. Eine heiße Brühwurst wird in ein weiches Weizenbrötchen gelegt. Je nach Geschmack kann es mit einigen Zutaten garniert werden.

„Wer möchte Würstchen kochen?“ fragt Sozialarbeiterin Anne Bauer in die Runde, und schon schnellen die Finger in die Höhe. Auch beim Schnippeln der Äpfel, Birnen, Trauben und Bananen finden sich Freiwillige. Am großen Tisch im Jugendzentrum und in der Küche ist genügend Platz, um die Arbeiten mit der nötigen Ellenbogenfreiheit erledigen zu können.

„Ziel ist, dass die Kinder zunächst die Produkte bearbeiten und danach das Selbstgemachte auch genießen können“, so Bauer. „Erst müssen wir aber die Hände waschen“, ruft Tom in die Runde, und auch das Obst wird abgewaschen. „Wir teilen die Trauben“, entscheiden Miriam und Lara. Sina-Marie erzählt, dass sie auch ihrer Mama beim Kochen zur Hand geht. Aragon berichtet, dass er beim Einkaufen mit den Eltern des öfteren Hot Dogs isst. Während sie schnippeln, tauschen die Kinder aus, was sie am liebsten essen.

„Ihr habt ja ein Turbo-Tempo drauf“, sagt Anne Bauer zu Maxim und Mia. Nachdem das Obst geteilt ist, gehen die „Jungköche“ ihrem Bewegungsdrang nach und erkunden den Niederseilgarten. Anne Bauer ruft die Gruppe schließlich zum Finale. Die Kinder belegen ihre Hot Dogs wahlweise mit Ketchup, Senf, Röstzwiebeln, Gurken oder Käse. Dazu gibt es Wasser oder Saft.

Mit dem Ergebnis sind die Kids offensichtlich zufrieden. „Es hat gut geschmeckt“, lautet das einheitliche Urteil. Auch der Obstsalat ist gelungen und passt hervorragend zu den heißen Temperaturen. Anne Bauer hat ihr Ziel erreicht: „Die Kinder wurden sinnvoll beschäftigt und haben etwas Neues gelernt.“ diko

