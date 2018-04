Senioren besuchen Landau in der Pfalz

Anzeige

Die Scheunengalerie und die Volkshochschule Heddesheim veranstalten am Montag, 23. April, einen Besuch mit Senioren in Landau in der Pfalz. Treffpunkt zur Abfahrt ist um 10 Uhr am OEG Bahnhof in Heddesheim, wo die Fahrt mit der Bahn um 10.17 Uhr losgeht. Gegen 12.15 Uhr besteht in Landau die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Mittagessen im Restaurant Radegaggl, wohin es vom Bahnhof aus etwa zehn Minuten zu laufen sind. Um 13.45 Uhr beginnt eine etwa zweistündige Stadtführung zu Fuß, anschließend ist noch Zeit zur freien Verfügung. Die Rückankunft in Heddesheim ist für 19.25 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 13 Euro pro Person, darin enthalten sind die Fahrtkosten und die Führung. Inhaber der Karte ab 60 zahlen nur fünf Euro. red