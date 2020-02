Senioren fahren nach Karlsruhe

Die Scheunengalerie und die Volkshochschule Heddesheim veranstalten am Montag, 16. März, einen gemeinsamen Besuch für Heddesheimer Senioren beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Dort gibt es im Rahmen einer Führung Gelegenheit, das oberste Gericht Deutschlands in Zivil- und Strafverfahren im Rahmen einer Führung kennenzulernen. Die Fahrt erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab dem Bahnhof Heddesheim/Hirschberg. Die Teilnehmer treffen sich dort um 9 Uhr.

Wer eine Mitfahrgelegenheit zum Bahnhof benötigt, kann um 8.45 Uhr zum Treffpunkt am Rathaus kommen. Abfahrt mit dem Zug ist um 9.18 Uhr. Nach der Ankunft in Karlsruhe gegen 11.15 Uhr ist Zeit zur freien Verfügung. Der Besuch des Bundesgerichtshofs steht um 14 Uhr auf dem Programm. Die Rückankunft am Bahnhof in Heddesheim ist für 19.41 Uhr geplant.

Anmeldung bei VHS

Die Teilnahme kostet zwölf Euro pro Person und enthält die Fahrkosten. Der Besuch im Bundesgerichtshof ist kostenlos. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass auf der Fahrt mehrmals umgestiegen werden und in Karlsruhe ein Fußweg von etwa fünf Minuten zurückgelegt werden muss. Ein gemeinsames Mittagessen ist nicht vereinbart.

Anmeldungen (mit Angabe von Geburtsdatum und Geburtsort) nimmt die VHS Heddesheim entgegen, Telefon 06203/1012 67, Mail: vhs@heddesheim.de. red/agö

