Senioren fahren nach Würzburg

Die Scheunengalerie und die Volkshochschule (VHS) Heddesheim veranstalten am Montag, 9. Dezember, einen Besuch für Senioren auf dem Weihnachtsmarkt in Würzburg – einem der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in Deutschland, wie es in der Ankündigung heißt. Die Fahrt erfolgt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Treffpunkt ist um 7.40 Uhr am OEG Bahnhof. Von dort geht es mit der Linie 5A weiter. Ab etwa 12 Uhr besteht in Würzburg die Möglichkeit zum Besuch des Weihnachtsmarktes und der Innenstadt. Die Rückfahrt ist für 16.37 Uhr geplant, die Ankunft in Heddesheim für 20.10 Uhr. Sowohl auf der Hin- als auch auf der Rückfahrt muss mehrmals umgestiegen werden. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Person (Inhaber der Karte ab 60: drei Euro). Enthalten sind nur die Fahrtkosten. Ein gemeinsames Mittagessen ist nicht vereinbart, jeder kann ein Lokal seiner Wahl besuchen. Anmeldungen nimmt die VHS, Telefon 06203/10 12 73, entgegen. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.11.2019