Senioren-Fahrt nach Baden-Baden

Die Scheunengalerie und die Volkshochschule Heddesheim veranstalten am Montag, 14. Oktober, eine gemeinsame Fahrt für Senioren zum Besuch der Stadt und der Spielbank Baden-Baden. Es sind noch Plätze frei. Die Teilnehmer lernen die Kurstadt mit ihrer reichen Historie auf einem Rundgang zu Fuß kennen und erhalten eine exklusive Führung durch das weltberühmte Casino. Anfahrt nach Baden-Baden ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Treffpunkt ist um 7.20 Uhr am OEG Bahnhof. Von dort aus geht es mit der Linie 5 A weiter. Es muss mehrmals umgestiegen werden. Die Führung in Baden-Baden dauert von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Anschließend ist Zeit zur freien Verfügung. Die Rückankunft in Heddesheim ist für 20.50 Uhr geplant. Die Teilnahme kostet 26 Euro pro Person, Inhaber der Karte ab 60 zahlen 18 Euro für Fahrt und Führung. Infos und Anmeldungen unter Telefon 06203/10 12 67 oder 06203/10 12 42 red/agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019