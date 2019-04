Senioren sollen mehr mitreden dürfen

„Gemeinsam für Heddesheim“ haben die örtlichen Sozialdemokraten ihre Standpunkte für die Gemeinderatswahl überschrieben. Erarbeitet wurden die Inhalte mit allen Kandidaten zusammen, betonen Jürgen Merx und Michael Holler, Platz eins und zwei der SPD-Liste. Stark eingeflossen seien dabei die Ergebnisse aus dem Bürgerdialog, den die SPD in den vergangenen Monaten intensiviert habe. Auch die Vereine seien angeschrieben worden, um zu erfahren, wo der Schuh drückt. Die wichtigsten Themen fassen der amtierende Fraktionschef Merx und sein Gemeinderatskollege Holler im „MM“-Gespräch zusammen.

Gleichberechtigte Teilhabe: Jung und Alt sollten sich politisch einbringen können, fordern die Kandidaten. Ein Jugendvertretergremium gibt es – und „es soll kein Schattengremium sein, sondern mitentscheiden können“, betont Merx. Ebenso sollte es eine Seniorenvertretung geben, fordert die SPD. In den Bürgergesprächen habe sich gezeigt, dass sich etliche Senioren sehr gut vorstellen könnten, in einem solchen Gremium mitzuarbeiten. Mehr Möglichkeiten, ihre Anliegen zu äußern, möchte die SPD auch den Vereinen einräumen. Der Austausch vor der Wahl soll deshalb „keine Eintagsfliege“ bleiben, verspricht Holler: „Ein Sportverein hat schließlich andere Anforderungen als etwa das Rote Kreuz.“ Im gesellschaftlichen Bereich bedeute Teilhabe zudem, dass alle Bürger gleichermaßen Zugang zu öffentlichen Einrichtungen haben, unabhängig von ihrem Einkommen. Beispielsweise könnten Familien bei den Eintrittspreisen noch stärker entlastet werden. Zudem müssten gemeindliche Angebote für alle erreichbar – sprich barrierefrei – sein.

Chancengleichheit: Bildungserfolg ist noch immer zu sehr an die soziale Herkunft geknüpft, kritisiert die SPD. Weil die Gemeinschaftsschule für Chancengleichheit stehe, „unterstützen wir sie aus ganzem Herzen“, betont Holler. An der Ausstattung nach aktuellen bildungswissenschaftlichen Standards dürfe daher nicht gespart werden. Gleiches gelte für die Ganztagsgrundschule. Zur Chancengleichheit trage auch Integration entscheidend bei. Die „herausragende Arbeit“ der Ehrenamtlichen im Arbeitskreis Flucht und Asyl müsse daher auch künftig von einer Fachkraft in der Verwaltung begleitet werden.

Nachhaltigkeit: „Zielorientierten Umwelt- und Naturschutz“ fordert die SPD und meint damit laut Holler zum Beispiel weitere Anstrengungen zur energetischen Sanierung von Gebäuden oder das Pflanzen heimischer Bäume und Sträucher, auch unter dem Aspekt des Artenschutzes. „Das sind Dinge, die schon auf gutem Weg sind“, findet Merx. Nachhaltigkeit müsse aber auch gesellschaftlich gelten. Hier gehe es etwa um die Schaffung von Wohnraum für Senioren, für behinderte Menschen und für jene mit geringem Einkommen. Den kommunalen Bestand an Sozialwohnungen gelte es auf jeden Fall zu erhalten.

Mobilität: Die Angebote im ÖPNV will die SPD noch besser vernetzen. Bei einer Ausweitung des Fahrrad-Miet-Systems müssten neue Stationen beispielsweise wiederum an wichtigen Haltepunkten eingerichtet werden. „Wir müssen außerdem überlegen, wie wir Anbieter von Car-Sharing in die Gemeinde holen können“, setzt er auf einen weiteren, neuen Baustein. Nach dem Bau der Neckarbrücke rolle voraussichtlich mehr Verkehr durch Heddesheim, fürchten die Kandidaten. Die Ortsumgehung behalte man daher als Ziel im Blick. „Aber wenn wir uns immer nur damit beschäftigen, drehen wir uns noch zehn Jahre im Kreis“, warnt Merx. Mit Tempo-Limits und Lkw-Durchfahrtsverboten habe man auch schon viel erreicht, erinnert er an eine SPD-Initiative, die letztlich über die Lärmaktionsplanung zum Ziel führte.

Arbeitsplätze: Bei Neuansiedlung von Gewerbebetrieben – also Arbeitgebern – sollten jene bevorzugt werden, die faire Löhne und unbefristete Stellen bieten, fordert die SPD. Fördern könne man solche Unternehmen auch bei der Vergabe kommunaler Aufträge – wenngleich das Vergaberecht da wenig Spielraum lässt, wie Merx einräumt: „Aber vielleicht können wir Wege finden, wie es trotzdem möglich ist.“

