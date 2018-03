Seniorenfreundliche TG trägt jetzt ein Qualitätssiegel

Anzeige

75 aktive Gesundheitssportler

Von den etwas über 1200 Mitgliedern, die der Verein momentan hat, gehört ein Viertel zur Sparte Turnen. Allein der Bereich der seniorenfreundlichen Übungsstunden zählt dabei 75 Aktive. Obwohl es sich dabei um ein besonderes Angebot handelt, zahlen die Mitglieder dafür nur den Basisbeitrag, wie der Vorsitzende auf Nachfrage betont.

Aber nicht nur deshalb kommt das Angebot bei den Sportlern gut an. „Ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, und ich muss sagen, unsere Trainerin Ruth Neuhäuser ist einfach toll“, sagt Brigitte Grübel: „Sie macht das so, dass es für jeden Einzelnen von uns passt.“ Lieselotte Wieland kommt seit einer Hüftoperation regelmäßig zum Gesundheitssport. Die Leiterin gestalte dasProgramm sehr abwechslungsreich, „mal mehr für die Schultern, mal mehr für den Rücken oder für die Beine“. Für sie steht deshalb fest, dass sie auch dann kommt, wenn sie keine ärztliche Verordnung mehr erhält: „Wir sind einfach eine gute Truppe. Ich bin hier gut aufgehoben.“ Michael Renner hat sich an diesem Nachmittag nach einer Reha zum ersten Mal in die TG-Halle gewagt. „Ich lass mich einfach überraschen, was noch kommt.“

Info: Infos im Internet: www.tgheddesheim.de

