SG Löwen suchen Unterstützer

Die Mannschaften der SG Löwen Heddesheim starten in diesen Tagen mit der Vorbereitung in eine noch ungewisse Handballsaison. „Die Auswirkungen des Corona-Virus haben auch unsere SG finanziell hart getroffen“, schreiben die Verantwortlichen. Mehrere langjährige Sponsoren hätten ihre bisherigen Zusagen für die kommende Runde nicht verlängern können, zwei Flohmärkte mussten bereits abgesagt und der EDEKA-Cup musste zumindest verschoben werden. Die SG ruft daher alle Freunde, Gönner, Sponsoren und weitere interessierte Unterstützer zur Teilnahme an der „Corona-Helfer“-Aktion auf. Folgende Hilfsmöglichkeiten werden angeboten:

Bei einer Spende von 50 Euro wird der Name des Spenders in der kommenden Saison auf den Warmlauf-Shirts der Seniorenteams verewigt.

Für eine Spende in Höhe von 100 Euro gibt es zusätzlich eine Saisonkarte für die Badenliga-Herren.

Gegen einen Aufpreis von 20 Euro erhält der Spender zudem ein eigenes „SG-Löwen-Helfer“ Erima-Shirt.

Weitere Informationen und die Bankverbindung erhalten Interessierte bei Michael Badent unter Telefon 062037/442 02 oder per Mail an mbadent@web.de. red/agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020