SGH bricht nach der Pause ein

Heddesheim.Die Rote Laterne in der Handball-BW-Oberliga leuchtet bei der SG Heddesheim. Im Kellerduell mit dem bisherigen Schlusslicht hatten sich die Nordbadener viel vorgenommen, nach dem 15:27 (11:11) gegen den SV Remshalden mussten sie den Gegner in der Tabelle aber vorbeiziehen lassen. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dass die SGH zurecht absteigt, war es die zweite Hälfte dieses Spiels.

Heddesheim hielt in der ersten Hälfte noch dagegen und ging nach einem Doppelpack von David Walzenbach mit einem 11:11 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff brachte Christopher Hindrichs die SGH sogar mit 12:11 in Führung, doch mit einem 7:0-Lauf zum 18:12 sorgten die Gäste für klare Verhältnisse (40.). Heddesheim gab sich auf. me

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019