Sieben Wochen anders leben

Zu einer Gesprächsreihe unter dem Aspekt: „Eigentlich bin ich ganz anders ... ich komme nur so selten dazu“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim ab dem kommenden Mittwoch ein. Jeden Mittwoch, bis einschließlich 28. März, finden diese Gespräche jeweils in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in der Oberdorfstraße 3 statt. Die Interessierten werden an sieben Abenden der Frage nachgehen, was es bedeutet, sieben Wochen anders zu leben. Es wird auch erörtert, was es bedeutet, zu verzichten und wie es sich durchhalten lässt. Den ersten Schritt zu tun, ist schwierig. Ebenso geduldig zu sein, ausdauernd zu sein und auf Gewohnheiten wie Alkohol oder Zucker zu verzichten. diko