Siedler ehren langjährige Mitglieder

„Wir freuen uns, dass 31 Mitglieder zur Hauptversammlung in die Scheunengalerie gekommen sind“, mit diesen Worten begrüßte Inge Kolb, die erste Vorsitzende der Siedlergemeinschaft, die Anwesenden. Sie dankte ihrem Stellvertreter Siegfried Schulz für seinen unermüdlichen Einsatz beim Besuch der Sitzungen auf Kreis- und Bezirksebene. Siegfried Schulz und Schriftführer Volker Filipczyk informieren sich dort für die Siedler über das überregionale, aktuelle Geschehen. Die Vorsitzende verschwieg auch nicht, dass die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle in Karlsruhe recht mühsam ist.

„Die über 80-jährige Siedlergemeinschaft Heddesheim im Verband Wohneigentum hat derzeit 105 Mitgliedsfamilien, der Trend geht auch bei uns abwärts“, stellte der 2. Vorsitzende Siegfried Schulz im Bericht des Vorstandes fest. Er lobte Inge Kolb, die 41 Mitglieder zu ihren persönlichen Festtagen besuchte und Glückwünsche und Präsente der Siedler überbrachte.

Der Verband Wohneigentum berät im Sinne des Verbraucherschutzes neutral und unabhängig sowohl Bauherren und Wohneigentümer. Dazu gehören Fragen zu Steuern und Gebühren ebenso wie zu Bau, Energieeffizienz und der Gartengestaltung.

Da Inge Kolb auch die Kasse führt, gab sie einen detaillierten Bericht über Ausgaben und Einnahmen. Traudl Hering und Bernd Sollich hatten die Kasse geprüft und für in Ordnung befunden. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte einstimmig. Bei den Wahlen galt es in diesem Jahr nur das Amt des Schriftführers besetzen. Der seitherige Amtsinhaber Volker Filipczyk erhielt wiederum das Vertrauen der Mitglieder.

Dank mit einem Präsent

Inge Kolb lobte das große Engagement von Volker Filipczyk, der die Kontakte zur Geschäftsstelle und auch die Homepage pflegt sowie die Berichte für das Mitteilungsblatt verfasst. „Er ist auch mein Lieferant der monatlichen Geburtstags- und Ehrentagslisten und lässt die Beiträge einziehen“, sagte Kolb und dankte ihm mit einem kleinen Präsent.

„Wie in anderen Vereinen auch, sinkt die Zahl der Mitglieder. Daher sind wir sehr froh, dass wir Mitglieder in unseren Reihen haben, die uns seit Jahrzehnten die Treue halten“, stellte Inge Kolb fest. Im Anschluss ehrte sie Christa Reichert und Reiner Edinger für 25-jährige Mitgliedschaft. 50 Jahre ist Hildrud Ratz dabei, und Käthe Weinmann und Leonhard Schneider halten den Siedlern seit 60 Jahren die Treue. Sie wünschte den Jubilaren für die Zukunft alles Gute und viel Gesundheit. Ein Dankeschön ging auch an die Austräger des Siedlerheftes, Brunhilde Kromm und Volker Filipczyk. Mit einem zünftigen Imbiss endete die Versammlung. red

