Siedlung könnte am Rand wachsen

Ländliche Idylle am südlichen Rand der Siedlung in Heddesheim. Von der Wiese aus hat man einen Blick auf die Bergstraße und ins freie Feld Richtung Ladenburg. Die meisten Häuser stammen aus den 1960er Jahren. Doch das rund 2400 Quadratmeter große Stück Land, an drei Seiten von Häusern umgeben, soll jetzt bebaut werden. Mit einem entsprechenden Vorstoß privater Bauinteressenten befassen sich die Gemeinderäte am heutigen Donnerstag, 15. November, ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung.

Denn damit auf der Wiese tatsächlich Häuser entstehen können, müsste ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Die angrenzenden Wohngebäude an der Schriesheimer Straße und am Grenzweg verleihen dem Grundstück nach Angaben des Bauamtes „aus städtebaulicher Sicht den Charakter einer innenliegenden Arrondierungsfläche“. Die beiden Häuser, die beim Blick auf die Karte wie Anhängsel an die bestehende Bebauung wirken und das genannte Areal zu einer Baulücke machen, sind nach Angaben des Rhein-Neckar-Kreises Bestandteil des Bebauungsplans „Sandbuckel – Biberlach“ von 1962 und wurden in den Jahren 1963 beziehungsweise 1976/77 gebaut.

Fläche „faktisch Außenbereich“

Faktisch ist die fragliche Fläche zwischen den Häusern jedoch dem Außenbereich zuzurechnen, wie die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen schreibt. Laut Flächennutzungsplan (FNP) des Nachbarschaftsverbands handele es sich um eine landwirtschaftliche Fläche, für die es keinen Bebauungsplan gibt. Der soll nun im sogenannten beschleunigten Verfahren aufgestellt werden und den Namen „Sandlochgewann – Gebiet zwischen Schriesheimer Straße und Grenzweg“ tragen“, so der Verwaltungsvorschlag.

Als Rechtsgrundlage dient der 2017 eingeführte Paragraf 13b im Baugesetzbuch (BauGB). Dieser sollte – kurz gesagt – die Gewinnung von Bauland vereinfachen: Erleichterungen im Verfahren, die bisher nur für die Innenentwicklung galten (13a BauGB), dürfen damit auch auf kleineren Flächen am unmittelbaren Ortsrand angewendet werden. Auf die im „normalen“ Verfahren geforderte frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit kann dann ebenso verzichtet werden wie auf die Prüfung der Umweltfolgen und den Ausgleich des Eingriffs in die Natur.

Regelung umstritten

Der bis Ende 2019 befristete Paragraf ist daher nicht ganz unumstritten. Umweltschutzverbände wie der Nabu kritisieren, er konterkariere das grundsätzliche Ziel des Vorrangs der Innenentwicklung und leiste einer Fehlentwicklung beim Flächenverbrauch Vorschub.

In der Region dürfte das bislang allerdings kaum der Fall gewesen sein. „Der Paragraf 13b hat hier bisher keine große Rolle gespielt“, erklärt Martin Müller, Geschäftsführer des Nachbarschaftsverbands Mannheim-Heidelberg und zuständig für den Flächennutzungsplan, auf „MM“-Nachfrage. Müller erinnert sich spontan an zwei Fälle in Sandhausen und Plankstadt, in denen von der Regelung Gebrauch gemacht worden sei. Zu Sandhausen habe der Nachbarschaftsverband eine kritische Stellungnahme abgegeben. Die fragliche Fläche grenze an ein Gewerbegebiet und nicht an eine Wohnsiedlung an, erklärt Müller. Grundsätzlich „hätten wir den Paragrafen 13b in der Region nicht gebraucht“, sagt er: „Jede Gemeinde hat ausreichend Flächen für die Siedlungsentwicklung“, verweist er auf den FNP. „Wir wollen keine Zersiedlung, sondern eine harmonische Entwicklung, Freiraumschutz und kurze Wege“, betont er dessen Zielrichtung. Allerdings sei der FNP nicht grundstücksscharf. „Wir müssen das beurteilen, wenn wir den konkreten Plan auf dem Tisch haben“, erklärt Müller.

Bebauungspläne auf der Grundlage des Paragrafen 13b BauGB sind im Rhein-Neckar-Kreis bislang eher die Ausnahme, wie aus einer Antwort des Landratsamtes auf eine „MM“-Anfrage hervorgeht. Zwar führt das Baurechtsamt hierüber keine Statistik. Allerdings erinnert man sich in der Behörde an fünf bis sieben Verfahren. Die Rechtsgrundlage bestehe aber erst seit Mai 2017.

In der jüngsten Vergangenheit hat die Gemeinde Edingen-Neckarhausen die Vorschrift genutzt, um den Bebauungsplan für die Sozialunterkunft in der Mannheimer Straße aufzustellen und dort kurzfristig mehr als 100 Menschen unterzubringen. Das Baurechtsamt steht nach den Worten von Pressesprecherin Silke Hartmann grundsätzlich positiv zu dem vereinfachten Verfahren, das im Sinne einer Wohnraumschaffung sei.

Bürgermeister Michael Kessler ist in dieser Sache befangen, die Antragsteller gehören zu seiner Familie. Deshalb wird er die Sitzungsleitung zu diesem Punkt abgeben und an der Beratung nicht mitwirken.

