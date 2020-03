Silke Schmidt leitet jetzt den Bürgerservice

Der Wechsel ist nun offiziell vollzogen: Seit 1. März leitet Silke Schmidt den Bürgerservice in Heddesheim. Sie folgt damit auf Franz Winkler, der nach 36 Jahren bei der Gemeinde Heddesheim in den Ruhestand ging und seinen letzten Arbeitstag bereits im Dezember vergangenen Jahres hatte.

Wie ihr Vorgänger ist auch Silke Schmidt schon seit vielen Jahren im Heddesheimer Rathaus tätig. 1991 trat die heute 46-Jährige hier ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten an. Nach dem Abschluss wurde sie seinerzeit direkt ins Bauamt übernommen. Ab 1995 arbeitete sie im Ordnungs- und Sozialamt, das organisatorisch zum Bürgerservice gehört.

Vor gut 20 Jahren bildete sich Silke Schmidt zur Verwaltungsfachwirtin fort und erwarb so die Qualifikation für den gehobenen Verwaltungsdienst. Ende 2014 übernahm sie die Leitung des Ordnungsamts als Nachfolgerin von Achim Weitz, der heute in gleicher Position bei der Stadt Schriesheim arbeitet.

Mit dem jetzigen Wechsel in der Leitung des Bürgerservices hat die Gemeinde auch einige Aufgaben neu zugeordnet. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger Winkler ist Silke Schmidt beispielsweise weiterhin in Bereichen des Ordnungsamts tätig. Um die Themen Ordnungswidrigkeiten und Vollzugsdienst kümmert sich jetzt Schmidts Kollegin Kristin Strein, seit knapp einem Jahr bei der Gemeinde beschäftigt. Strein übernimmt auch die Betreuung des Wochenmarkts, der bisher ebenfalls in Winklers Zuständigkeit fiel.

Neben ihren Leitungsaufgaben im gesamten Bürgerservice, zu dem auch das Melde- und Friedhofswesen gehört, nimmt Silke Schmidt als Standesbeamtin Eheschließungen vor. Auch die Grundbuch-Einsichtsstelle im Rathaus fällt in ihren Aufgabenbereich. agö

