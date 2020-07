„Silphie“ soll den Mais ersetzen

„Wir sind schon einige Jahre auf der Suche nach einem Maisersatz für unsere Biogasanlage“, erzählen die Heddesheimer Landwirte Christian Bach, Stefan Bach und Jürgen Schaaff. „Zuerst haben wir das Riesenweizengras probiert, das war erfolglos“, berichtet Christian Bach. 2018 begann der Versuch mit der ‚Durchwachsenen Silphie’, einer Staudenfrucht, die aus Nordamerika stammt. Und diesmal scheint es zu klappen.

Im ersten Jahr gab es zwar noch keine Silphie-Ernte. Aber: „Jetzt sind wir zufrieden mit dem Stand der Frucht“, sagt Stefan Bach. Nach einer langsamen Entwicklung im ersten Jahr zeigt sich die ‚Durchwachsene Silphie’ im zweiten Jahr als eine hochwachsende, gelb blühende Pflanze mit vierkantigem Stängel und großen, gegenständig angeordneten Blättern.

„Die Pflanze ist mehrjährig, daher kann mit einer wirtschaftlichen Nutzung von zehn Jahre gerechnet werden“, erklärt Jürgen Schaaff. Die Silphiebestände für Biogasanlagen wurden ursprünglich per Pflanzung etabliert – was relativ hohe Kosten verursachte. Inzwischen sei es gelungen, ausreichend keimfähiges Saatgut für eine Aussaat mit herkömmlicher Sätechnik bereitzustellen. Die Aussaat erfolgt bei genügend erwärmtem Boden im Frühjahr, erklären die Landwirte.

Ab dem zweiten Jahr erreicht Silphie die Wuchshöhe von Mais und bringt Ertrag. Ende August, Anfang September werde die Silphie bei etwa 24 bis 28 Prozent Trockenmassegehalt mit einem Maishäcksler geerntet, anschließend wird das Erntegut siliert.

Die Pflanze ist ein nachwachsender Rohstoff, schont also die Umwelt. In Versuchen konnten Wissenschaftler nachweisen, dass ihr tiefes und dichtes Wurzelsystem überschüssige Nährstoffe aufnimmt, bevor diese ins Grundwasser gelangen können. Dazu trägt auch die langjährige Nutzung bei. Das alles kann die Gefahr von Nitrateinträgen verringern, wie es unter anderem in Publikationen des Julius Kühn-Instituts oder des Thünen-Instituts heißt, wo Wissenschaftler über Kulturpflanzen forschen.

In einer Veröffentlichung des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Baden-Württemberg ist von einem weiteren Vorzug der Pflanze die Rede: „Blütenbestäubende Insekten wie Honig- und Wildbienen finden in der Durchwachsenen Silphie eine attraktive Trachtpflanze“, ist da zu lesen.

Imker stellt drei Bienenvölker

Tatsächlich ziehen die sonnengelb-strahlenden Blüten auf dem Heddesheimer Acker viele Insekten an. Auch die drei Landwirte sehen darin einen weiteren Vorteil des Anbaus: „Es gibt ja nur noch wenige blühende Pflanzen auf unseren Feldern.“ Christian Bach hat von einem Imker drei Völker zur Verfügung gestellt bekommen, die Bienen sind nun eifrig auf den Blüten unterwegs. Die Imker sehen den Vorteil, dass ihre Tiere dank der Silphie auch in der trachtarmen Zeit Nektar und Pollen finden. Wie der Honig-Ertrag ausfällt, wird sich noch zeigen.

Die Heddesheimer Junglandwirte Bach und Schaaff sind sich jedenfalls einig: „In diesem Jahr wird die Ernte erfolgreich sein, und die Insekten haben ja auch ihren Nutzen von Silphie“.

