Skelett eines Kleinkindes schreibt Dorfgeschichte

Wenn in Heddesheim gebaut wird, kann es sein, dass plötzlich die Archäologen auf der Matte stehen. Denn schon in der Römerzeit bis ins Mittelalter haben sich die Menschen hier gerne angesiedelt. Davon zeugen unzählige Funde im Boden, die seit Jahren von den Wissenschaftlern gesichert werden. Einen besonders spektakulären Fund hat jetzt Klaus Wirth, Archäologe an den Reiss-Engelhorn-Museen

...