Skiclub bestätigt Vorstand und hofft auf seine Jugend

Hoppner blickte auch auf die Teilnahme beim Festumzug der Gemeinde zurück. Mit dem „Feurigen Elias“ hatte der SCH ein historisches Gefährt nachgebaut. Der Vereinsging nach Edenkoben, die Wanderwochen mit dem FDI-Mannheim führten den SCH im Juni nach Sachsen-Anhalt und Thüringen. Im Oktober war der Naturpark Eifel das Ziel der Mehrtagesfahrt. Eine Schwarzerle spendete der SCH für die Baumspendeaktion der Gemeinde. Der Baum trägt die Nummer 139.

„Was gut war, sollte man beibehalten.“, begründete Hoppner das Ziel in Kiens in Südtirol, das auch im kommenden Jahr angefahren wird. Klaus Düster wurde für seine Arbeit herzlich von den Mitgliedern gedankt. 100 Personen kamen zur Neujahrsfeier ins St. Remigiushaus. Der Kaffeestammtisch läuft seit drei Jahren und wird gut besucht. Dank galt den Übungsleitern Ursula Böhmer und Walter Lorenz.

Walter Lorenz berichtete über die einzelnen Stationen der Radwandergruppe und meldete drei platte Reifen und fünf Stürze, zum Glück alle ohne Verletzungen. „Die Skigymnastik und das Fitnesstraining sind immer gut besucht“, hieß es. Auch der Donnerstag-Lauftreff werde gut angenommen, sonntags hingegen gehe nicht viel. Der Nordic-Walking-Treff ist ein fester Bestandteil im Programm. Lorenz informierte auch über die Sportabzeichenabnahme.

Die Eishockeyabteilung hat mit den „Flames“ ein Team in der Badenliga und mit den „Canadaducks“ eine Mannschaft in der dritten Division am Start. Bei den Eisstockschützen wiederholte Norbert Würtz seinen Erfolg vom Vorjahr. Ute Jung war die beste Dame in dieser Disziplin.

Von einem kleinen Gewinn berichtete Kassier Klaus Düster. Seine Arbeit wurde von Claus Herzog mit einwandfrei bezeichnet, gegen die Entlastung des Vorstandes gab es keine Einwände. Mit den Ehrungen verdienter, langjähriger Mitglieder endete die Versammlung. „Es wäre zu begrüßen, wenn sich mehr jüngere Mitglieder aktiv am Vereinsgeschehen beteiligen würden“, schloss Horst Hoppner die Zusammenkunft, die mit heißen Würstchen und lebhaften Gesprächen endete.

