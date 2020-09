Skulpturen aus Holz

Der Kunstverein Heddesheim setzt die Reihe seiner Online-Ausstellungen fort. Ab Donnerstag, 3. September, werden Werke von Friedel Wagener auf der Homepage des Vereins zu sehen sein. Nach Angaben des Vorsitzenden Bernd Gerstner ist es die inzwischen 16. Ausstellung dieser Art.

Die bildende Kunst in ihren verschiedensten Ausprägungen hat Friedel Wagener schon immer angesprochen. Die Idee, selbst einmal bildhauerisch tätig zu sein, kam allerdings erst spät, nämlich im Jahr 2012, wie er selbst sagt. In diesem Jahr wagte er den Einstieg in die aktive Bildhauerei über die Freizeitschule Mannheim. Dort ist er seitdem Teilnehmer eines Bildhauerkurses. Das hat für ihn zwei Vorzüge: Zum einen hat er dort gelernt, mit Werkzeug und Material richtig umzugehen sowie seine eigenen Themen zu konkretisieren. Zum anderen wird in der Gruppe ein intensiver Austausch über die bildende Kunst gepflegt, was für ihn sehr informativ und anregend ist.

Kurse alle zwei Jahre

Die ersten Skulpturen hat Friedel Wagener aus Holz gefertigt. „Zu diesem Material hatte ich schon immer einen engen und natürlichen Bezug“, erläutert er. Nach und nach kamen andere Materialien wie Alabaster dazu. Alle zwei Jahre nimmt er an einem Kurs in Steinbildhauen in Süd-Tirol teil und arbeitet sich an dem harten Laaser Marmor ab.

Orientiert an der klassischen Moderne, bewegen sich seine Arbeiten zwischen organischer Abstraktion und konkreter Form. Sehr gern gestaltet er mit altem, gewachsenem Holz. „Die Arbeit an einer Skulptur ist für mich immer ein spannender Prozess, bis klar ist, wie am Ende Form und Charakter in Erscheinung treten“, erklärt er. red/hje

Info: Ausstellung unter: kunstvereinheddesheim.de

