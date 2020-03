Sofortzuschuss für Selbstständige

Der Bund sowie das Land Land Baden-Württemberg haben in der aktuellen Corona -Krise ein Programm mit finanziellen Soforthilfen für Selbstständige sowie Kleinst- und kleine Unternehmen sowie für Angehörige sowie für Angehörige der Freien Berufe beschlossen. Gefördert werden Betriebe mit bis zu 50 Personen. Sie erhalten einen nicht zurückzuzahlenden Zuschuss von bis zu 30 000 Euro.

Die Gemeinde Heddesheim veröffentlich weitere Informationen dazu auf ihrer Internetseite und bietet den Antragstellern ihre Hilfe an. Sie können sich mit Fragen rund um den Antrag unter den Rufnummern 06203/101270 oder 101232 melden. „Wir versuchen, Ihnen Hilfestellung zu geben“, verspricht Bürgermeister Michael Kessler in einem Aufruf an die Selbstständigen in der Gemeinde. hje

Info: Informationen und Links: www.heddesheim.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.03.2020