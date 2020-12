„Solar-Fuchs“ in Heddesheim unterwegs

Heddesheim.Photovoltaikanlagen gibt es auf vielen Dächern, so auch seit Juli 2019 auf der Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim. Doch die meisten Schülerinnen und Schüler dort wissen bisher nichts von der Anlage oder kennen nicht ihren Zweck. Dass die Technik die Schule mit Sonnenstrom versorgt, sei den meisten Kindern jedenfalls unbekannt, schreibt das Heddesheimer Amt für Städtebau und Hochbau. Die Gemeinde hat daher im Eingangsbereich des neuen Schulgebäudes ein großes Display angebracht, das die erzeugte Sonnenenergie in ansprechender Weise sichtbar machen soll. Ein kleiner „Solar-Fuchs“ begleitet zu diesem Zweck die Informationen auf dem Display kindgerecht. Zu den Angaben auf der Anzeige gehört zum Beispiel, wieviel Strom die Anlage im Moment produziert und wieviel davon verbraucht wird. Auch die CO2-Einsparung durch den Solarstrom wird dargestellt. red/agö (Bild: Gemeinde Heddesheim)

