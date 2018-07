Sommerfest am Badesee

Anzeige

Am Heddesheimer Badesee wird wieder gefeiert: Die Bürstädter Cover-Band „The Groove Generation“ spielt am Samstag, 4. August, beim Sommerfest am See. Die Truppe tourt seit mehr als zehn Jahren durch ganz Deutschland und ist in Heddesheim unter anderem von ihrem Auftritt beim Dorfplatzfest 2016 bekannt. Zwei Jahre zuvor heizten die Musiker den Gästen bei der Party zum 40-jährigen Bestehen des Badesees ordentlich ein – beste Referenzen also für ein weiteres gelungenes Open-Air-Konzert mit bekannten Hits für Alt und Jung.

Noch Karten erhältlich

Los geht es ab 20 Uhr, der Einlass öffnet um 18 Uhr am Haupteingang. Karten zum Preis von zehn Euro gibt es im Bürgerservice des Rathauses und am Badesee Heddesheim sowie im Internet unter reservix.de (zzgl. ein Euro Systemgebühr). Der Badesee schließt an diesem Tag ab 17 Uhr, Kassenschluss ist um 16 Uhr. Ab 18 Uhr stimmt DJ Frederic die Konzertbesucher auf die Party ein. Für das leibliche Wohl bieten professionelle Caterer eine Auswahl an Getränken und Speisen an, kündigt die Gemeinde als Veranstalter an.

Das Rathaus weist zudem darauf hin, dass aus Sicherheitsgründen bei der Veranstaltung am Abend Taschen- und Rucksackkontrollen durchgeführt werden. Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen ist verboten.