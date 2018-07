Anzeige

Während der Schulferien machen auch einige kommunale Einrichtungen in Heddesheim Sommerpause. Wie in den vergangenen Jahren sind die Hallen nur noch die ersten drei Wochen der Ferien geschlossen, so dass sie die zweite Hälfte voll genutzt werden können. Die genauen Schließzeiten der einzelnen Einrichtungen lauten wie folgt:

Volkshochschule: 26. Juli bis 9. September

Nordbadenhalle 1 und 2: 30. Juli bis 19. August