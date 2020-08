„Sommerzeit“ in der Bücherei

Auch in den Sommerferien können sich Bücherfreunde bei der Gemeindebücherei in Heddesheim mit Lesestoff eindecken. Im Unterschied zu den sonst üblichen Zeiten öffnet die Bücherei allerdings dienstags und freitags am Vormittag statt am Nachmittag. Von Dienstag, 4. August, bis einschließlich Samstag, 12. September, ist die Bücherei wie folgt für ihre Kunden da:

Dienstag: 8.30 bis 12.30 Uhr

Mittwoch: 8.30 bis 12.30 Uhr

Donnerstag: 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr

Freitag: 8.30 bis 12.30 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr. Montags ist die Einrichtung wie gewohnt geschlossen. agö

