Soziales Wohnen und Pflege vordringlich

Die Liste der CDU in Heddesheim ist alphabetisch, der Einzelne soll entscheiden. Zum Gespräch mit dem „MM“ bringt der amtierende Parteivorsitzende Rainer Hege trotzdem zwei noch zwei junge Kandidaten mit. Christine Bode und Christoph Schumacher. Auf der Terrasse des Café Pollani am Dorfplatz erläutern sie gemeinsam ihre Ziele.

Kinderbetreuung und Bildung: Als Mutter von drei Kindern weiß Christine Bode um die Bedürfnisse junger Familien. „Eine anständige Betreuung der Kinder ist wichtig“, betont sie und würdigt vor allem die Dienstleistung der Tagesmütter als „tolle Sache“. Die Gemeinde sei gut aufgestellt: „Aber da ist noch Luft nach oben.“ Für Kinder über drei Jahren gebe es Wartelisten, nennt sie ein Beispiel und fordert: „Das Angebot muss ständig fortentwickelt werden.“ Dabei solle lieber „Vorhandenes verbessert als Neues ausprobiert“ werden, findet sie.

Christoph Schumacher sieht vieles im Umbruch. Mit der Ganztagsbetreuung an der Schule ändere sich die Rolle der Vereine, die hier stärker eingebunden und weiter unterstützt werden müssten. Die IGSH sieht er dabei als guten Ansatz, aber auch kulturelle Vereine müssten mehr gefördert werden: „Zu Bildung gehört es auch, das Angebot breit aufzustellen.

Miteinander der Generationen: Neben Kindern und Jugendlichen richtet die CDU ein besonderes Augenmerk auf ältere Menschen. Hier sieht Rainer Hege bei der Gestaltung des Baugebietes „Mitten im Feld 2“ die Chance, neue Kapazitäten für Betreuung und Pflege zu schaffen. „Der Bedarf an Dauer- und Tagespflege steigt“, verweist er auf Ergebnisse einer Studie der Evangelischen Heimstiftung.

Bauen und Wohnen: Neben betreutem Wohnen für Senioren nennt die CDU im zweiten Abschnitt des Baugebietes „Mitten im Feld“ den sozialen Wohnungsbau als Schwerpunkt, wie Hege betont. „Dynamik und Zuzug sind wichtig, erfordern aber auch attraktive Wohnflächen“, ergänzt Schumacher. Die Gemeinde habe ein tolles Freizeitangebot, aber das müsse auch erhalten werden, zeigt er einen Zusammenhang von Bevölkerungswachstum und Infrastruktur auf. Andererseits könne die Gemeinde mit ihren Verkaufspreisen auch „Duftmarken“ setzen und einem Ansteigen der Bodenwerte ins Uferlose entgegenwirken, wie es Hege auch unter Hinweis auf das Grundgesetz formuliert: „Eigentum verpflichtet.“

Verkehr: „Wir unterstützen alle Möglichkeiten, den Verkehr im Ort zu reduzieren“, versichert Hege in Sachen Verkehr und verweist auf Erfolge in der Vergangenheit: „Die Situation hat sich verbessert.“ Tempo 30 sorge für mehr Lärmschutz, „aber es minimiert den Verkehr nicht“, zeigt der CDU-Chef ein Manko auf. Die Hälfte der rund 9000 Autos täglich seien Durchgangsverkehr. „Es gibt keinen Weg außenrum“, beschreibt Schumacher das Problem. „Die beste Lösung ist für uns die Ringstraße“, erneuert Hege deshalb eine alte Forderung und untermauert deren Dringlichkeit: „Sieben übergeordnete Straßen treffen sich bei uns in Heddesheim.“ Neues Ungemach sieht die CDU durch den Bau der Neckarbrücke bei Ladenburg auf die Gemeinde zukommen, wie Schumacher betont: „Wir liegen dann auf einer großen Achse.“ Als wichtiges Ziel nennen die Kandidaten zudem den Ausbau der Fuß- und Radwege.

Gewerbe und Finanzen: Wenn es um das örtliche Gewerbe geht, dann will die CDU das sozialversicherungspflichtige Einkommen in der Gemeinde erhalten oder sogar weiter ausbauen. Denn damit würden auch die Finanzen der Gemeinde auf eine solide Grundlage gestellt. „Schnelles Internet ist dafür sehr wichtig“, erklärt Schumacher und verweist auf die Notwendigkeit einer Glasfaseranbindung für das Gewerbegebiet, die bereits geplant ist. Seit fast 20 Jahren im Gemeinderat, weiß Rainer Hege um die Risiken bei den Finanzen und mahnt: „Seit zehn, elf Jahren geht es immer nur aufwärts, aber vielleicht sind wir jetzt am Hochpunkt angelangt.“

