Spannendes Cup-Finale

Das letzte große Sportereignis in der Region vor dem Jahreswechsel steigt alljährlich in Heddesheim: Am Montag, 31. Dezember, fällt der Startschuss zum inzwischen 29. Edeka Silvesterlauf über die traditionsreiche „Heddesheimer Meile“ von 7,7 Kilometern. Eine Online-Anmeldung für Läufer ist bereits möglich (www.heddesheimer-sl.de).

Gewinnen können Sportler schon im Vorfeld – und das ohne großes Training: Unter allen Online-Anmeldern bis zum 5. Dezember verlosen die Veranstalter, die Organisationsgemeinschaft Heddesheimer Silvesterlauf um Markus Kunkel, ein verlängertes Wochenende für zwei Personen im Aktivhotel Tuxerhof im Zillertal.

Start und Ziel zum Silvesterlauf, der im vergangenen Jahr mehr als 800 große und kleine Läufer auf die Beine brachte, ist wie gewohnt vor der Nordbadenhalle (Ahornstraße). „Die 2014 modifizierte Streckenführung hat sich gut bewährt“, informiert Kunkel. Der abwechslungsreiche Rundkurs führt zuschauerfreundlich durch das Naherholungsgebiet am Heddesheimer Badesee. Die Wege werden dafür „bestens präpariert“, verspricht der Organisator. Während die Sportler um die schnellste Zeit wetteifern, können sich die Zuschauer an Heißgetränken von innen wärmen.

Gesamtwertung noch offen

Der Hauptlauf über die „Heddesheimer Meile“ ist zugleich das Finale des Bergstraßen-Cups, der daneben aus dem Schriesheimer Mathaisemarkt-Lauf, dem Hemsbacher und Weinheimer Altstadtlauf und dem Weinheimer Herbstlauf besteht. Noch ist die Gesamtwertung offen: Die derzeit führenden Celia Kuch und Julius Kadel – beide TSG Weinheim – müssen selbst noch Punkte sammeln, um den Titel sicher in die Zweiburgenstadt bringen zu können.

Verstärkt werben die Organisatoren des Laufs in diesem Jahr um die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen: Die größte Gruppe, die am Bambini- oder Schülerlauf teilnimmt, erhält eine besondere Ehrung. Darüber hinaus werden alle teilnehmenden Kinder mit Präsenten belohnt, so Kunkel weiter.

Die Meldestelle ist am Tag des Laufs ab 8 Uhr geöffnet, Nachmeldungen für die „Meile“ werden bis spätestens 10.30 Uhr angenommen. Der Startschuss zum Bambinilauf über 700 Meter fällt um 10 Uhr. Zehn Minuten später machen sich die Schüler auf den Weg – sie haben 1,4 Kilometer zu absolvieren. Die „Minimeile“ führt ab 10.35 Uhr über 4,4 Kilometer, und Punkt 11.11 Uhr geht es für die Sportler mit dem Hauptlauf los.

Das Startgeld beträgt bei Online-Anmeldung bis zum 25. Dezember vier Euro für Bambini/Schüler und elf Euro für den Hauptlauf oder die Minimeile. Vom 26. bis 30. Dezember wird es jeweils einen Euro teurer. Am Veranstaltungstag werden für die kleine und große Meile 13 Euro Startgeld fällig.

Wer sich übrigens gemeinsam mit Gleichgesinnten auf das Sportereignis einstimmen will: Am Samstag, 1. Dezember, startet ein Vorbereitungslauf über die Runden um den Badesee. Los geht’s um 15 Uhr an der Nordbadenhalle. Gelaufen wird in ruhigem Tempo maximal eine Stunde lang.

