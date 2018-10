Sparsam mit Trinkwasser umgehen

Der Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße führt in den nächsten Tagen abermals Arbeiten am Verteilnetz zwischen dem Wasserwerk und den Ortsnetzen der Gemeinden Heddesheim und Hirschberg durch. Wie Verbandsvorsitzender, Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler, mitteilt, musste die ursprünglich für Ende September vorgesehene Erneuerung eines wichtigen Hauptschieberkreuzes aufgrund defekter Absperrklappen verschoben werden. Diese müssten nun zusätzlich ausgetauscht werden. Zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung würden die Erneuerungsarbeiten dadurch auf drei Abschnitte verteilt. Sie finden jeweils zwischen 22 und 18 Uhr an folgenden Tagen statt:

Mittwoch auf Donnerstag, 17./ 18. Oktober

Montag auf Dienstag, 22./23. Oktober,

Mittwoch auf Donnerstag, 24./25. Oktober.

In diesen Zeiträumen kann kein Trinkwasser aus dem Wasserwerk in das Ortsnetz Heddesheim sowie die Speicherbehälter des Verbandes in Hirschberg gefördert werden. Beide Ortsnetze der Gemeinden Hirschberg und Heddesheim werden in diesen Zeiträumen jedoch über neu geschaffene Notverbindungen versorgt. Dabei kann es zu Druckschwankungen und Druckabfall im Ortsnetz Heddesheim kommen.

Es kann zu Trübungen kommen

Eventuelle unvorhersehbare Schwierigkeiten bei den Erneuerungsarbeiten könnten darüber hinaus zu einer temporären Versorgungsknappheit führen. Der Zweckverband Obere Bergstraße bittet daher nochmals alle Einwohner der Gemeinden Heddesheim und Hirschberg, vorsorglich am 17./18. Oktober, am 22./23. Oktober sowie am 24./25. Oktober 2018 sparsam mit Trinkwasser umzugehen.

Nach den Erneuerungsarbeiten kann es durch die Inbetriebnahme der Förderleitungen zu Trübungen im Trinkwasser kommen. Diese Trübungen und gegebenenfalls Verfärbungen stellen keine Gefahr für die Gesundheit dar und sind völlig unbedenklich, versichert der Zweckverband. Nähere Informationen erteilt die Verbandsverwaltung, Telefon 06203/10 12 30. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.10.2018