Spaß für Klein und Groß rund ums Gemeindehaus

Anzeige

„Wir sind eingeladen zum Leben, unser Gastgeber ist Gott“, sangen die Kinder in der evangelischen Kirche beim Kinderkirchenfest in Heddesheim. Eingeladen waren Kinder im Grundschulalter, die nicht nur aus Heddesheim kamen. Geboten wurde ein pralles, abwechslungsreiches Programm.

Der Altarraum der Kirche war auch die Station, in der der gebürtige Marokkaner Zakarias Izoubaz den Kindern den Spaß an verschieden großen Trommeln mit den Händen vermittelte. Auch an den anderen neun Stationen in und um das evangelische Gemeindehaus, gab es für die 63 Teilnehmer vieles aus dem vollen Leben zu erfahren.

„Die Planungen laufen seit Januar mit dem Bezirksjugendwerk der evangelischen Kirche“, erklärte Pfarrer Dierk Rafflewski, der auf Bezirksebene für die Kinder- und Jugendarbeit zuständig ist. Mit dabei waren Pfarrerin Eva Weiser aus Ilvesheim, Pfarrer David Reichert und sein Kollege, Diakon Thomas Pilz aus Ladenburg, Franziska Stoellger aus Heddesheim und die Bezirksjugendreferentin Carolin Gottfried. Darüber hinaus sorgten 20 ehrenamtliche Helfer für einen zügigen Ablauf. An jeder Station hingen laminierte Zettel, die sich die Teilnehmer greifen konnten, das Zeichen dafür, hier mache ich jetzt mit.