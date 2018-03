SPD geht verjüngt ins Wahljahr

Anzeige

Einen Einblick in die Finanzen des Ortsvereins gewährte Ahmad ElMenschawi. „Wir haben gut gewirtschaftet und unser Geld vermehrt“, sagte er unter Hinweis auf ein Plus von rund 1000 Euro. 76 Mitglieder hat der Ortsverein derzeit, innerhalb von vier Monaten habe es vier Neueintritte gegeben. Bei dieser Bilanz war die Entlastung des Vorstands reine Formsache.

Schwerpunkt Soziales

In seinem Bericht aus der Gemeinderatsfraktion sprach Jürgen Merx unter anderem den Bereich der sozialen Sicherung an. „Bildung und Betreuung sind uns besonders wichtig“, betonte er und verwies auf Ausgaben von 3,6 Millionen Euro, die zum größten Teil (zwei Millionen) durch Zuschüsse gedeckt werden müssten. Spannend werde der Prozess der Ortskernsanierung III, sagte er und erklärte: „Wir werden Heddesheim ein neues Gesicht geben.“

Die jetzt am neuen Edeka-Markt geplante Tankstelle für Elektroautos zeige, dass man auch kleine Projekte erfolgreich vorantreiben könne, stellte Merx erfreut fest. Scharfe Kritik äußerte er an der Landesregierung: „Grün-Schwarz schröpft die Kommunen.“ Zur Kinderbetreuung sagte ein Mitglied, man dürfe dieses Feld nicht allein den Kirchen überlassen. Er forderte zusätzliche kommunale Angebote. „Die Tendenz geht in diese Richtung“, formulierte Merx vorsichtig seine Antwort.

Harsche Kritik an der Fraktion kam vom früheren Ortsvereinschef Hartmut Brunner (73). Sie beteilige sich zu wenig an der Parteiarbeit und sei zu wenig präsent. Merx und sein Kollege Harbarth wiesen diese Vorwürfe ebenso vehement zurück. Fünf von sechs SPD-Gemeinderäten waren an diesem Abend anwesend.

Wahl wird vorbereitet

Ein Schwerpunkt in diesem Jahr wird nun die Vorbereitung der Kommunalwahl sein, wie der Vorsitzende ankündigte. Die gerade erst besiegelte Große Koalition in Berlin und die am gleichen Tag erfolgte Bekanntgabe der SPD-Minister spielte im offiziellen Teil der Versammlung überhaupt keine Rolle.

