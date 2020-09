SPD lädt Bürger zum Gespräch ein Genossen wollen „hören, was bewegt“

Bei sonnigem Wetter nette Gespräche führen und dabei – vielleicht – auch etwas bewegen: Auch so kann Kommunalpolitik sein. Zum ersten Mal in diesem Jahr hatte die SPD Heddesheim die Bürger zu einem Vor-Ort-Gespräch eingeladen. Dazu schlugen die Genossen ihren Stand in der Schriesheimer Straße auf. Die Idee zu dem offenen Treffen war bereits während des Kommunalwahlkampfs entstanden, wie SPD-Ortsvereinsvorsitzender Michael Rei erläuterte. „Es macht aber wenig Sinn, das nur zu Zeiten des Wahlkampfs zu machen, wo sowieso viel gehört und vor allem viel versprochen wird“, sagte er: „Anliegen sind immer wichtig.“

Seit September vergangenen Jahres ist Rei als Vorsitzender im Amt und nach eigener Aussage darauf bedacht, die Bürger zu ermutigen, ihre Meinung kundzutun. Mit allen, die dazu Lust haben, wollen die Mitglieder der SPD-Fraktion und des SPD-Ortsvereins daher Informationen austauschen, um Themen anzustoßen oder voranzubringen. Zwei weitere solcher Termine seien noch für dieses Jahr geplant – solange es das Wetter zulässt, sich draußen zu treffen.

Beim jüngsten Treffen herrschte reger Betrieb zwischen den Hochhäusern, wo der Stand mit der roten Fahne kaum zu übersehen war. So blieben immer wieder Menschen stehen und berichteten von ihren Problemen – beispielsweise mit zugeparkten Einfahrten oder zu schmalen Gehwegen. Alles, was die Gemeinde betrifft, könne hier diskutiert werden – egal ob Verkehr, Schule und Kindergarten oder sonstige öffentliche Einrichtungen. Soweit Themen über den Zuständigkeitsbereich von Verwaltung oder Kommunalpolitik hinausgehen, wollen die Genossen bei dieser Veranstaltung etwa Kontakte vermitteln oder mit Informationen helfen. „Das verstehe ich unter Kommunalpolitik: Hören, was bewegt“, sagte Rei. tbi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.09.2020