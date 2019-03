SPD lädt zu Besuch der KZ-Gedenkstätte

Die SPD Heddesheim besichtigt am Sonntag, 24. März, ab 11 Uhr, die KZ-Gedenkstätte Mannheim-Sandhofen. Interessierte Bürger sind zur Besichtigung eingeladen. „Der Beginn des Zweiten Weltkrieges jährt sich mit dem 1. September in diesem Jahr zum 80. Mal. Für uns ist dieser Jahrestag ein Anlass zum Zuhören“, schreibt die SPD in der Einladung. Erinnerung und Gedenken an das durch den Krieg verursachte Leid und an die Opfer dürften „niemals enden, sondern müssen auch künftige Generationen zur Wachsamkeit vor Krieg, Rassismus und Unterdrückung mahnen“. Bei gutem Wetter bestehe die Möglichkeit mit dem Fahrrad nach Sandhofen zu fahren. Mitfahrgelegenheiten im Auto stünden ebenfalls zur Verfügung. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Fritz-Kessler-Platz. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.03.2019