SPD sucht den Dialog mit Bürgern

Mit monatlichen Bürger-Gesprächen bereitet sich die SPD in Heddesheim auf die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 vor. Wie der Ortsverein informiert, suchen die Kandidaten erstmals am Samstag, 8. Dezember, den direkten Kontakt mit den Heddesheimern, die von 10.30 bis 12.30 Uhr am Spielplatz im Neubaugebiet Mitten im Feld ihre Anliegen zur Entwicklung der Gemeinde äußern können. Jeden Monat soll es weitere Gespräche an wechselnden Standorten in ganz Heddesheim geben, Ort und Zeit würden jeweils noch rechtzeitig bekannt gegeben. „Durch diese Termine wollen wir mit den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde ins Gespräch kommen und erfahren, was ihnen unter den Nägeln brennt“, erklärt der SPD-Ortsverein. Inhalte aus diesem Austausch sollen dann auch in das Wahlprogramm der künftigen Gemeinderäte eingehen und somit für die SPD in den kommenden fünf Jahren auf der Agenda stehen. agö

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.12.2018