SPD-Vorstand kündigt Rücktritt an

Der Vorstand des SPD-Ortsvereins Heddesheim hat am Freitagabend seinen Rücktritt angekündigt. Nach der Kommunalwahl werde man zwecks Neuwahlen eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, sagte Vorsitzender Michael Holler. Er und sein Vize Dominic Brenneisen beklagten mangelnden Rückhalt und fehlendes Vertrauen im Ortsverein. Zuvor war es in der Nominierungsversammlung zu Diskussionen gekommen, weil Mitglieder Änderungen an der vom Vorstand vorgeschlagenen Kandidatenliste zur Gemeinderatswahl gefordert hatten. Die Mehrheit sprach sich dabei dafür aus, Gemeinderätin Karin Hoffmeister-Bugla auf Platz 3 antreten zu lassen. Der nach Angaben des Vorstands zuvor mit allen Kandidaten abgestimmte Vorschlag hatte dort Gemeinderat Reiner Lang vorgesehen, während Hoffmeister-Bugla an fünfter Stelle kandidieren sollte. Als es kurz darauf auf einem weiteren Platz zu einer Kampfabstimmung kam, zog einer der Bewerber aus der hinteren Listenhälfte seine Kandidatur zurück und verließ die Versammlung (ausführlicher Bericht folgt). agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019