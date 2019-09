SPD wählt neuen Vorstand

In einer Mitgliederversammlung am Mittwoch, 18. September, wählt der SPD-Ortsverein Heddesheim einen neuen Vorstand. Die aktuellen Vorsitzenden Michael Holler und sein Vize Dominic Brenneisen hatten bereits im Februar angekündigt, ihre Ämter nach der Kommunalwahl zur Verfügung stellen zu wollen. In der Nominierungsveranstaltung der Gemeinderatskandidaten war es damals zu Diskussionen um den Listenvorschlag des Vorstands gekommen. Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder setzte dabei eine Änderung bei der Reihenfolge der Kandidaten durch. Holler und Brenneisen sahen darin ein Zeichen von fehlendem Rückhalt, da die Plätze zuvor in Absprache mit den Bewerbern festgelegt worden seien. agö

