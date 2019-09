SPD wählt neues Spitzenduo

Die SPD in Heddesheim hat ihren angekündigten Wechsel im Vorstand vollzogen. In einer mit 17 von rund 70 Mitgliedern eher mäßig besuchten Versammlung wählten die Genossen am Mittwochabend Michael Rei (62) zum ersten und Ahmad El Menschawi (55) zum zweiten Vorsitzenden. Das neue Duo löst Michael Holler (30) und seinen Vize Dominic Brenneisen (34) ab. Die beiden hatten ihren vorzeitigen

...