SPD will Dialog mit Bürgern intensivieren

Der SPD-Ortsverein Heddesheim will sich um einen größeren inhaltlichen Austausch mit den Bürgern bemühen. Das kündigte Vorsitzender Michael Holler in der jüngsten Jahreshauptversammlung an.

Die „Schockstarre“ nach der Bundestagswahl 2017 – mit dem bisher schlechtesten Ergebnis in ihrer über 150-jährigen Geschichte – habe die Partei überwunden und sich „Gedanken über Konzepte gemacht, wie wir Dialoge fördern können“, so Holler. Als erste Konsequenz hätten sich die Aktionen „SPD vor Ort“ entwickelt. Dabei wollen die Genossen auf unterschiedlichen Plätzen das Gespräch mit den Bürgern suchen.

Begonnen hatte der Ortsverein damit im vergangenen Dezember bei einem Termin im Neubaugebiet. Eine weitere Gesprächsrunde initiierte die SPD im Januar am Spielplatz Hirschplatz. Im Vorfeld der Kommunalwahl soll dieser Austausch mit den Bürgern intensiviert werden, versprach Holler. Gelegenheit dazu gebe es aber auch bei anderen SPD-Veranstaltungen, erinnerte er etwa an das gut besuchte Konzert mit den Midnight Tokers oder die Präsenz bei Sommertagszug und Weihnachtsmarkt.

Alle drei Termine hatten letztlich auch zum vierstelligen Kassen-Plus beigetragen, von dem Ahmad El Menschawi berichtete. Mit einem Polster im gut fünfstelligen Bereich kann der Ortsverein den Wahlkampf ohne Geldsorgen angehen.

Dass auch die Gemeinde finanziell gut dasteht, rief Jürgen Merx bei seinem Bericht aus der Fraktion in Erinnerung. Am Ratstisch habe die SPD gezeigt, dass man auch mit kleineren Projekten daran arbeite, Heddesheim weiterzuentwickeln. So gehe die E-Tankstelle ebenso auf einen Antrag seiner Fraktion zurück wie der WLAN-Ausbau in öffentlichen Einrichtungen. Dass Wahlhelfer künftig das gleiche Erfrischungsgeld bekommen wie der Wahlvorstand, entspreche ebenfalls einer SPD-Anregung. Nicht zuletzt habe die Fraktion mit dem Antrag auf einen Sonnenschutz für das Planschbecken am Badesee einen Wunsch aus der Bevölkerung aufgegriffen.

Den Blick auf die künftige Arbeit des Ortsvereins lenkte Holler im Vorfeld der anschließenden Nominierungsversammlung. Als Stichworte nannte er unter anderem die Teilhabe von Jung und Alt, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, die Weiterentwicklung von Schule und Betreuung und einen kommunalen Beitrag zum Klimaschutz – beim Verkehr wie beim Bauen. agö

