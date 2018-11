SPD will mehr WLAN für alle

Die Gemeinde Heddesheim wird das Internet für alle voraussichtlich weiter ausbauen. Ein entsprechender Antrag der SPD-Fraktion wird in der kommenden Woche im Gemeinderat behandelt.

Im Jahr 2016 wurde am Badesee, Jugendhaus und auf dem Dorfplatz ein frei zugängliches WLAN-Netz installiert und zur Verfügung gestellt. Damals bediente sich die Gemeinde der Firma „Free-Key“, weil zu diesem Zeitpunkt noch die so genannte Störerhaftung galt. Durch eine Änderung des Telemediengesetzes und ein Urteil des Bundesgerichtshofs im Jahr 2018 wurde diese inzwischen abgeschafft. Internetnutzer, die ihr WLAN für die Allgemeinheit öffnen, sollen künftig nicht mehr auf Unterlassung verklagt oder abgemahnt werden können, wenn jemand ihren Anschluss für illegale Aktivitäten missbraucht, erläutert die Gemeinde dazu

Am 14. Februar 2018 reichte die SPD-Fraktion ihren Antrag auf Ausbau von öffentlichen WLAN-Netzen in gemeindeeigenen Einrichtungen ein. Auf Grund von anderen Themen im Bereich der Digitalisierung wurde der Antrag bisher zurückgestellt. Die Gemeindeverwaltung hat inzwischen ein Konzept entwickelt, wie der Ausbau erfolgen kann.

Es existiert bereits ein WLAN-Netz der Gemeinde Heddesheim mit Passwort für Mitarbeiter und Gemeinderäte. Dieses bleibt bestehen. Ein weiteres WLAN-Netz ist zurzeit mit einem Passwort versehen. Die bestehenden Anschlusspunkte bieten die Möglichkeit, dass mit einer Authentifizierung unter Angabe einer E-Mail-Adresse mit Anmeldeseite ein offenes WLAN für Bürger bereitgestellt werden kann. Dies wird in Kürze an dem bestehenden Netz umgesetzt. Im Sportzentrum (Hallenbad, Eisbahn, Stadion, Nordbadenhalle I und I) wird die offene WLAN-Infrastruktur hier stark ausgebaut. Die Netze auf dem Dorfplatz, am Jugendhaus und am Badesee bleiben bestehen. Auf sonstigen öffentlichen Freiflächen soll darüber hinaus kein weiterer Ausbau des WLANs erfolgen.

Für die Finanzierung des Netzausbaus kann die Gemeinde unter Umständen 15 000 Euro der Europäischen Kommission erhalten. Vorausgesetzt, sie ist schnell genug. Der Förderbetrag wird nach dem sogenannten Windhundverfahren vergeben. Für den Fall, dass die Gemeinde diese Förderung nicht erhält, wurde vorsorglich im Vermögenshaushalt für 2019 ein Betrag von 12 000 Euro eingestellt.

Info: Gemeinderat, Donnerstag, 16. November, 17 Uhr.

