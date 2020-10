Spende wird in Tablet investiert

Spendenübergabe (v.l.): Martina Schnitzler, Ulrike Zimmermann und Ruth Syren. Dieter Kolb

„Mit der Übergabe der 555 Euro Spende wissen wir, dass damit Kindern und Frauen in einer schwierigen Lebenssituation geholfen wird“ sagte Ulrike Zimmermann von der Kfd (Katholischen Frauengemeinschaft) Heddesheim. Die Spende an das Frauen- und Kinderschutzhaus Heckertstift kam durch die 13 Frauen zusammen, die vor Maria Himmelfahrt in der Scheune von Luzia und Heinrich Heinz, Kräuterbüschel herstellten.

Jahrhunderte alter Brauch

Dieser Brauch ist Jahrhunderte alt. Die Wirkung der Kräuter wird besonders zurückgeführt auf die Fürsprache Marias. 100 Büschel wurden von den Besuchern der Gottesdienste in Heddesheim und Ladenburg gegen eine Spende weitergegeben. Vom Caritasverband Mannheim kam eigens Ruth Syren nach Heddesheim und dankte herzlich für die Unterstützung.

„Damit werden wir ein Tablet anschaffen. Die Frauen und Kinder benötigen es dringend“, so Syren. 18 Frauen und Kinder wohnen im Regelfall in dem Frauen- und Kinderschutzhaus, das derzeit – Corona bedingt – allerdings nur zu einem Drittel belegt ist. „Den geplanten Vortag von Frau Syren müssen wir verschieben“, bedauerte die Kfd-Vorsitzende Martina Schnitzler. Ruth Syren wird dann über die Arbeit in der Hilfeeinrichtung informieren.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020