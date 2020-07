Sperrung noch einen Tag länger

Noch einen Tag länger als geplant muss ein Teil der Ärztehaus-Kreuzung Werderstraße/Schaafeckstraße in Heddesheim wegen Reparaturarbeiten gesperrt werden. Wie die Gemeindeverwaltung am Dienstag mitteilte, könne die Freigabe erst am Mittwoch, 29. Juli, im Laufe des Vormittags erfolgen. Bis dahin sind die folgenden Fahrtrichtungen gesperrt:

von der Werderstraße geradeaus in die Mannheimer Straße und nach rechts Richtung Schaafeckstraße,

von der Schaafeckstraße nach links in die Werderstraße,

von der Mannheimer Straße kommend nach links in die Schaafeckstraße und

von der Ladenburger Straße geradeaus in die Schaafeckstraße.

Ortskundige werden gebeten, den Bereich zu meiden. red/agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.07.2020