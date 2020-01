„Spitzklicker“ im Bürgerhaus

Mit ihrem inzwischen 36. Programm „Kurz vor Zwölf? – Die Uhr geht nach!“ gastieren die Weinheimer Spitzklicker am Sonntag, 26. Januar, im Heddesheimer Bürgerhaus. Die Formation mit Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und Pianist Daniel Möllemann – der wieder punktuell zum Darsteller avanciert – will ihr erfolgreiches Konzept fortsetzen, wie es in der Ankündigung heißt: Moderatives und klassisches Szenen-Kabarett, gemixt mit choreographierten Songs, machen die Spitzklicker seit Jahrzehnten aus. Die Besucher dürfen sich auf einen einen Mundart-gefärbten Abend zum Lachen freuen. Der Eintritt kostet 24 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es bei der Volkshochschule Heddesheim, Telefon 06203/10 12 67, Mail: vhs@heddesheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.01.2020