Die Spitzklicker kommen auch in diesem Jahr nach Heddesheim ins Bürgerhaus. Mit ihrem neuen Programm „Fünf vor zwölf? – Die Uhr geht nach!“ hatten sie am 10. Januar Premiere in Weinheim. Nun geht es auf Tour durch die Region. Am Sonntag, 26. Januar, stehen sie ab 19 Uhr auf der Bühne in Heddesheim.

Die Formation mit Franz Kain, Markus König und Susanne Mauder mit Pianist Daniel Möllemann – der wieder punktuell zum Darsteller avanciert – setzt nach eigenen Angaben ihr erfolgreiches Konzept fort: moderatives und klassisches Szenen-Kabarett gemixt mit choreographierten Songs.

Die Themen reichen von Politiker-Anschlussbeschäftigung inklusive Lobbyismus über Dating-Probleme mit dem Smartphone bis zu Schulfesten, die ohne Spuckschutz beim Verkauf von Waffeln geräumt werden. Eine ganze spezielle Yogastunde ist genauso zu erleben wie einige musikalische Highlights, wobei eine Fahrt mit dem E-Roller nicht fehlen darf. Und wie die Forderung nach einer Toiletten-Anlage, die auch minderheitengerecht ist, erfüllt werden kann, zeigen die Kabarettisten in der überzeichneten Szene „Klobalisierung“.

Tickets zum Preis von 24 Euro gibt es bei der VHS Heddesheim, Telefon 06203/10 12 67 und unter www.reservix.de. red

