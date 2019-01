Spitzklicker mit neuem Programm

Die Auftritte der Spitzklicker haben in Heddesheim Tradition: Am Freitag, 25. Januar, gastiert das Weinheimer Kabarett-Ensemble zum inzwischen 21. Mal im Bürgerhaus. Franz Kain, Markus König, Susanne Mauder und Daniel Möllemann präsentieren ab 20 Uhr ihr neues Programm „Ohne Worte!“ (Saalöffnung um 19 Uhr). Der Kartenvorverkauf durch die Volkshochschule (VHS) Heddesheim geht derzeit auf die Zielgerade. Die Tickets kosten 24 Euro und sind in der Geschäftsstelle der Volkshochschule im Bürgerhaus erhältlich sowie online unter adticket.de. Kartenreservierungen nimmt die VHS unter Telefon 06203/10 12 67 und per Mail an vhs@heddesheim.de entgegen. red

