Sportlich vielfältiger Verein

„Was sich bewährt hat, soll auch weiterhin Bestand haben“, sagte Horst Hoppner, Erster Vorsitzender des Ski-Clubs Heddesheim (SCH) bei der Jahreshauptversammlung im Pflug, zu den 53 anwesenden Mitgliedern. Die sportlichen Aktivitäten haben sich beim SCH im Laufe der Jahre vom Skifahren auch auf andere Sportarten ausgeweitet. Die Radler sind ein gutes Beispiel dafür: Sie waren bei 20 Touren unterwegs. Hans-Peter Abt war der fleißigste Radfahrer, Jürgen Gericke koordinierte die Touren.

„Seit 15 Jahren besteht die Wandergruppe. Im vergangenen Jahr wurde sieben Mal gewandert. Ziele waren die Pfalz, der Odenwald und die Bergstraße“, berichtete Hoppner und dankte Siegfried Prüfer, der die Routen auswählt. Mit einer anderen Gruppierung waren Mitglieder des SCH bei einer Studienreise am Bodensee und besuchten im Oktober das Spielzeugdorf Seiffen in Sachsen. Der Vereinsausflug führte nach Speyer. Im Juni ging es zu einer Studienreise nach Ostfriesland. Am 14. September findet der diesjährige Vereinsausflug nach Eltville am Rhein statt. In Kiens (Südtirol) werden die Bretter angeschnallt. „Im Pustertal sind die Bedingungen ideal. Ob Langlauf, Alpin, oder Wandern, hier kommen alle Teilnehmer auf ihre Kosten“, begründete Hoppner die Wahl für dieses Ziel.

100 Personen besuchten die Neujahrsfeier im Remigiushaus, eine Woche später waren die SCHler beim „Heddesheimer Eiszauber“ aktiv. Peter Haider gewann im Februar die Meisterschaft der Eisstockschützen. „Beim Sommertagzug wären jüngere Mithelfer bei Bau des Schneemanns von Nöten“, sagte Hoppner und hofft auf neue Kräfte.

Den Übungsleitern Ursula Börner und Walter Lorenz sowie allen Helfern dankte Hoppner für ihr Engagement. Walter Lorenz freute sich über die gute Beteiligung bei der Skigymnastik, der Rückenschule und dem Fitnesstraining. „Wegen des heißen Sommers kamen im vergangenen Jahr weit weniger Teilnehmer zur Sportzeichenabnahme, wie gewohnt“, stellte Lorenz bedauernd fest. Die Karl-Drais-Schule war mit 70 und die Hans-Thoma-Grundschule mit 200 Schülern und sieben Lehrkräften dabei. Die Johannes-Kepler-Schule war nicht vertreten.

Klaus Düster berichtete über die Finanzen. „Trotz eines leichten Minus können wir noch gut leben“, so das Fazit des Ressortleiters Kasse. Die Entlastung der Vereinsführung war Formsache. Jürgen Gregor wurde als Zweiter Vorsitzender und Klaus Düster als Kassier bestätigt. Düster möchte im kommenden Jahr sein Amt in andere Hände geben.

Für zehnjährige Mitgliedschaft wurden Ute Jung, Blanca Droß, Werner Eichler und Hermann Schmenger geehrt. Seit 25 Jahren beim SCH sind Sonja Fuhrmann-Rotthaler und Rolf Mayer.

